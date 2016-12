SCHAESBERG VROUWEN DOOR NAAR DE KWARTFINALE BEKER.

Het bekertoernooi voor de vrouwen van Schaesberg duurt voort. Door een mooie en duidelijke 3-0 overwinning op Sv Brunssum is de kwartfinale bereikt.

In een van Schaesbergse kant goed gespeelde wedstrijd werd een lastige tegenstander uiteindelijk overtuigend opzij gezet.

Brunssum is een lastig en goede ploeg met een aantal speelsters met individuele kwaliteiten. Maar juist hier wist Schaesberg haar slag te slaan. Pia en Danielle schakelden de “motors” van de Brunssumse aanval bekwaam uit en hierdoor was de angel uit hun ploeg.

In de beginfase had Brunssum iets meer van het spel en was het aanvallend vooral op de helft van Schaesberg te vinden. Echte kansen ontstonden er niet. Wel enkele gevaarlijke crossballen voor het doel maar door dat de afstemming aan Brunssumse kant niet goed was leverde dit geen gevaar op.

Na 30 minuten was het raak. Jill stuurde vanaf het middenveld Vera weg in de diepte en zij rondde prachtig af. 1-0. Niet veel later had Marjolein de 2-0 op de schoen maar de keepster van Brunssum kon met haar voet nog net redding brengen.

Na rust probeerde Brunssum meer grip op Schaesberg te krijgen. Vooral om meer kansen te krijgen want qua spel en organisatie waren beide ploegen aan elkaar gewaagd.

Toch viel de 2-0 snel na de rust. Maud Cools ging weg aan de linkerkant en liep op snelheid haar tegenstander eruit. En haar voorzet werd prachtig binnen geschoten door Melanie.

Schaesberg stond verdedigend goed en gaf niets weg. Het zegt voldoende over de verdedigende discipline van de hele ploeg dat de Schaesbergse doelvrouw geen enkele noodzakelijke redding hoefde te maken. En zo werd weer eens de nul gehouden, eindelijk.

5 Minuten voor tijd viel de definitieve beslissing. Uit een goed genomen hoekschop was het Maartje die bij de 2e paal raak schoot. 3-0.

Een meer dan goede teamprestatie zorgde ervoor dat de kwartfinale van de beker nu een feit is. Voor nu gaan we met een lekker gevoel de winterstop in. De vrouwen liggen op koers in de competitie en zijn door in de beker.

Archieffoto Lucho Carreno