Heerlen koopt Schinkel-Zuid van Multi

redactie van Parkstadactueel/Afdeling communicatie-Heerlen |

Gemeente Heerlen koopt het deel van Schinkelkwadrant-Zuid dat in handen is van Multi Vastgoed. Met de aankoop is een bedrag gemoeid van € 4,6 miljoen. Dit geld komt uit de middelen voor de realisatie van het Bidboek Urban Heerlen. Verschillende architectenbureaus en stedenbouwkundigen gaan nu, op uitnodiging van de gemeente en IBA Parkstad, aan de slag met een visie voor de herontwikkeling van dit gebied. Uitgangspunt daarbij is ‘wonen in het groen’. De nieuwe plannen moeten in het voorjaar zijn afgerond.

Enkele karakteristieke panden aan de Geerstraat en de Honingmanstraat zijn niet in handen van Multi Vastgoed en dus uitgesloten van de overdracht. Een ander deel van het blok is eigendom van VOC Jongen. Gemeente en IBA zijn met deze eigenaar in overleg om hem te betrekken bij de nieuwe invulling van het gebied.

Parkachtige omgeving Het voormalige pand van de Rabobank (hoek Promenade/Honingmanstraat) blijft zeker gespaard. Dit beeldbepalende gebouw wordt als eerste aangepakt en geschikt gemaakt voor wonen in een parkachtige omgeving.

In het Bidboek Urban Heerlen is al aangegeven dat op deze plaats ruimte moet worden gemaakt voor woningbouw. Dat betekent sloop van de bestaande bebouwing.

Eindelijk aan de slag Wethouder Barry Braeken: “Ik ben blij dat we deze stap nu kunnen zetten. Daarmee kunnen we eindelijk aan de slag met een rotte plek in de stad, die al lang vraagt om actie. Dat is volgens mij goed nieuws voor de omwonenden en van grote betekenis voor de ontwikkeling van onze stad.”

Uniek in Limburg Gedeputeerde Eric Geurts (Stedelijke Ontwikkeling) is zeer te spreken over deze ontwikkeling: “Dit is een mooie stap in de goede richting bij de uitvoering van het Bidboek Urban Heerlen. Het uit de markt halen van winkel- en kantoorruimte is een belangrijk onderdeel om de stad nieuw elan te geven. Het realiseren van wonen in het groen, zo dicht in het centrum, is bovendien uniek in Limburg.”

Prioriteit Guido Derks, directeur Iba: “Heerlen is het centrum van Parkstad. IBA Heeft vanaf het begin de vergroening van Heerlen centrum als een prioriteit beschouwd. De herontwikkeling van Schinkelkwadrant –Zuid vormt dan ook één van de 15 sleutelprojecten van IBA. Met deze aankoop hebben we een belangrijk instrument in handen om gezamenlijk vorm te geven aan deze ambitie.”

Foto Lucho Carreno