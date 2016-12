Kerkraadse ambassadeurs voor toeristische regio Parkstad.

Ter ere van het winnen van de Tourism for Tomorrow Award 2016 voor de beste bestemming ter wereld voor Parkstad Limburg (en daarmee ook Kerkrade) zijn verschillende personen in deze regio benoemd tot “Parkstad Ambassadeur”. Kunstenares Miriam Vleugels, violist Enzo Kok en danseres Zoë Greten zijn op 19 december jl. ook benoemd tot ambassadeur van Parkstad. Zij hebben het certificaat uit handen van wethouder Tim Weijers (Toerisme) mogen ontvangen.

Parkstad en de gemeente Kerkrade willen de drie nieuwste Parkstad Ambassadeurs bedanken voor hun positieve bijdrage aan het op de kaart zetten van deze regio. “Door hun medewerking aan het programma RTL Mijn Stad Kerkrade heeft men in heel Nederland het resultaat kunnen zien van kansen ontwikkelen, lef tonen en samenwerken in de toeristische sector in Kerkrade. We kunnen daardoor met trots spreken van Kerkrade als toeristisch hart van Parkstad,” laat wethouder Tim Weijers, die zelf ook als ambassadeur fungeert, weten.

Parkstad is uitgeroepen tot de beste bestemming ter wereld 2016. Mede dankzij Kerkraadse attracties zoals GaiaZOO, Rolduc, het LeisureDome en de drie musea aan het Museumplein Limburg: Columbus, Cube en Continium. Uit handen van de World Travel & Tourism Council (WTTC) ontving de regio de Tourism for Tomorrow award. Een prestigieuze prijs om trots op te zijn. Wereldwijd refereert men aan de WTTC awards als de Oscars van de reisindustrie. Niet eerder werd Nederland voor een WTTC award genomineerd. In totaal waren er 160 inschrijvingen uit 53 landen. Parkstad won de award en liet daarmee de overige twee kanshebbers, Swiss Parks Network in Zwitserland en V&A Waterfront in Kaapstad, achter zich. Een bijzondere prestatie.

