DE STER 1 ZET BEKKERVELD BUITEN SPEL IN DE DISTRICTSBEKER (1-0)

redactie van Parkstadactueel |

Op het eigen veld mocht de Ster de eerste klasser Bekkerveld welkom heten. Zo vlak voor het winterstopje nog even een potje serieus voetbal. De Ster ging genoodzaakt beginnen met een lege spelersbank. De reservespelers moesten nog binnenkomen van de wedstrijd met het tweede. Met zo’n uitgedund team begin je eigenlijk al met achterstand tegen een eerste klasser. Het publiek werd verwent en kon uiteindelijk tevreden zijn met een hoop spektakel en een prachtwedstrijd.

Lees verder en kijk verder voor meer beeldmateriaal.

Bij L1 radio waren we af en toe live te volgen en ook de schrijvende pers mocht niet ontbreken. Zo mag je stellen dat er een belangrijke wedstrijd aanstaande is. Meteen na het fluitsignaal werd al duidelijk dat De Ster zich niet zomaar gewonnen zou geven. Mocht deze wedstrijd met winst afgesloten worden dat ga je lekker de winter in en het zijn toch ook nog mooie afscheidscadeautjes aan Ronny.

Met de “net geen jeugd meer” spelers op het middenveld moest er met een zeer jong team gespeeld worden en dat gebeurde zeker niet onverdienstelijk. Bekkerveld moest regelmatig flink gas geven om uit de problemen te blijven. Zonder noemenswaardige dreiging voor de Ster waren er voor rust al dusdanige kansen gecreëerd dat De Ster zomaar met 3-0 de rust in had kunnen gaan. Maar dat mocht niet gebeuren. Eerste helft was het vooral de Ster die zeer overtuigend speelde en het meeste balbezit genoot.

Tweede helft kun je verwachten dat de eerste klasser Bekkerveld zeer sterk op het veld terugkeert om de wedstrijd in hun voordeel te eindigen. Toch was het weer vooral De Ster die de gecontroleerde aanvallen uitvoerde en kansen creëerde. Met af en toe zeer dicht bij de openingstreffer te komen zat het venijn uiteindelijk in het eind van de wedstrijd.

Meer dan verdient schoot Guillermo Kroon, zo’n 10 minuten voor tijd, vanaf een flinke afstand de bal onverwacht over de doellijn. Er waren al een aantal soortgelijke aanvallen uitgevoerd, die allemaal in de verdediging van Bekkerveld standen. Maar de volhardende De Ster wist dat het één maal moest gaan lukken. En dat werd beloont.

Daarna was het de tijd uitzitten die dan meestal langer lijkt dan wenselijk, maar De Ster maakte geen fouten meer, verdedigde uitstekend en bleef vooral aanvallen wat bij elkaar opgeteld een voor De Ster meer dan verdiende wedstrijd opleverde. Na het eindsignaal een verdient feestje op het veld.

Foto en tekst De Ster.