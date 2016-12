GROENE STER BEREIKT LAATSTE ZESTIEN VAN DE DISTRICTSBEKER.

Groene Ster heeft de volgende ronde in de districtsbeker bereikt door een moeizame 3-1 zege op vierdeklasser Lindenheuvel-Heidebloem. De groen-witten plaatsen zich hiermee voor de vijfde ronde (achtste finales) van de districtsbeker Zuid II. Op woensdag 11 januari 2017 zullen de overgebleven 16 teams uit Noord en Zuid via een openbare loting aan elkaar worden gekoppeld.

Om te overwinteren in de districtsbeker moest Groene Ster afgelopen zondag afrekenen met de nieuwbakken fusieclub Lindenheuvel-Heidebloem. Vorig seizoen overleefde Groene Ster de vierde ronde nog door in Geleen bij Heidebloem met een 1-4 overwinning aan de haal te gaan. Na het samengaan met Lindenheuvel vertoeft de Geleense club dit seizoen aan kop van de vierde klasse C. Het kwaliteitsverschil tussen beide teams kwam in de eerste helft qua score nog niet aan het daglicht. Groene Ster had wel een surplus aan balbezit, maar door een te laag baltempo en het goed gegroepeerd verdedigen van de bezoekers wist Groene Ster voor de thee geen bres te slaan in de Geleense defensie. Een gekraakt schot van Ricardo Geurts en een aantal prima reddingen van gastengoalie Mario Bocken waren een logische verklaring voor de brilstand met rust.

In de tweede helft viel snel de 1-0 nadat Ricardo Geurts een voorzet van Dylan Zwartjes op waarde inschatte. Hierna leek Groene Ster de score een hoger aanzien te gaan geven, maar het onbenut laten van een aantal kansen zorgde ervoor dat het toch nog onnodig spannend bleef tegen het op de counter loerende Lindenheuvel-Heidebloem. Tien minuten voor het eindsignaal van arbiter Marco Bos tekende Roel Schirra voor de 2-0, maar al snel werd de marge weer verkleind na een benutte strafschop van Maurice Hamstra. Uiteindelijk gooide Steff de Wit het duel definitief in het slot door een voorzet van invaller Kevin Vijgen binnen te werken: 3-1.

Achteraf geen hoogstaand duel, maar doorgaan in de beker is nog altijd het belangrijkste. Groene Ster sluit het jaar 2016 op een positieve manier af en zal in het nieuwe jaar een hernieuwde poging gaan doen ver te komen in het districtsbekertoernooi. Na een kleine rustpauze start Groene Ster vanaf dinsdag 3 januari 2017 de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Vervolgens zal op zondag 15 januari 2017 de competitie in de hoofdklasse B worden hervat met een uitduel tegen Nuenen.

Groene Ster – Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 3-1 (0-0). 47. Ricardo Geurts 1-0, 78. Roel Schirra 2-0, 81. Maurice Hamstra (strafschop) 2-1, 87. Steff de Wit 3-1. Scheidsrechter: M. Bos (Gulpen). Geel: Dennis Welters, Hicham Iguffa (beiden Lindenheuvel-Heidebloem Comb.)

Archieffoto Lucho Carreno