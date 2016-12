KANTOREN PARKSTAD LIMBURG STADION GESLOTEN VAN VRIJDAG 23 DECEMBER T/M MAANDAG 2 JANUARI.

De kantoren van het Parkstad Limburg Stadion zijn in verband met de aankomende feestdagen gesloten van vrijdag 23 december tot en met maandag 2 januari. Vanaf dinsdag 3 januari 2017 gelden weer de reguliere openingstijden.

De Roda JC Fanshop is op vrijdag 23 december van 12 uur – 18 uur en op zaterdag 24 december van 12 uur – 17 uur wel nog geopend. Tussen Kerst en Nieuwjaar is de Fanshop gesloten.

In het nieuwe jaar is de Fanshop voortaan op maandag gesloten. Dit betekent dat u op dinsdag 3 januari vanaf 12 uur weer in de shop terecht kunt voor al uw Roda JC Merchandise.