kerstborrel voor de bewoners van de verzorgingshuis Bocholtz.

Vandaag, 22 december van 14.00 tot 16.00 uur, wordt er een kerstborrel georganiseerd voor de bewoners van de aanleunwoningen en de omwonenden van verzorgingshuis Bocholtz.

Onder het genot van een lekkere zelfgebakken wafel , een drankje en live-muziek maken we er een gezellige middag van. De locatie is “de gemutliche eck” in het verzorgingshuis van Bocholtz. De eigen bijdrage voor dit lekkers en de gezelligheid is € 2,50 per persoon.

We hopen op een grote opkomst! Vrijwilligers Durpswinkel.