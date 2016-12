Terug geroepen Mirena hormoonspiraaltje niet gebruikt in Zuyderland.

redactie van Parkstadactueel |

Zoals u waarschijnlijk via de media heeft vernomen heeft de Inspectie voor de Gezondheidzorg in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen besloten een partij van het Mirena hormoonspiraaltje dat is uitgegeven op of na 27 oktober 2016 terug te roepen.

Tijdens de productie is bij een aantal spiralen een fout gemaakt met de inbrenghuls. Dit kan er toe leiden dat de locatie van het spiraaltje na plaatsing niet juist is. De betrokken partij is te herkennen aan LOT-nummer TU01DCZ.

Inmiddels is duidelijk, dat Mirena spiralen met het betreffende LOT-nummer niet zijn ingekocht door de ziekenhuisapotheken van Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen en Sittard-Geleen. Dit geldt ook voor de poliklinische apotheek locatie Heerlen en Sittard-Geleen. De gynaecologen van beide locaties hebben deze hormoonspiraaltjes in de periode van 27 oktober t/m 20 december 2016 niet vanuit de eigen voorraad geplaatst bij patiënten die de polikliniek hebben bezocht.

In de incidentele gevallen waarbij patiënten zelf een spiraaltje meenamen omdat de plaatsing bij de huisarts niet gelukt was, komt het spiraal niet uit de voorraad van Zuyderland Medisch Centrum. Deze patiënten hoeven zich ook niet ongerust te maken omdat na iedere plaatsing van een spiraal in Zuyderland Medisch Centrum echoscopisch wordt gecontroleerd of het spiraal op de juiste plek zit.

Patiënten die nog vragen hebben, kunnen contact opnemen met

polikliniek Zuyderland Heerlen, tel. 045 – 576 7808 of

polikliniek Zuyderland Sittard-Geleen, tel. 088 – 459 7785.

