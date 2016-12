Winktersjpas in de Rodahal 2016!

Ook dit jaar kan er tussen kerst en nieuwjaar weer gespeeld worden tijdens het groots opgezette gratis evenement Winktersjpas in de Rodahal. Op dinsdag 27 december wordt de Rodahal tussen 10.00 uur en 17.00 uur omgetoverd tot een groot speelparadijs voor kinderen tot en met 12 jaar.

Op een gevarieerd aanbod aan speeltoestellen kunnen ze klimmen, klauteren, springen en rollebollen; kortom, alle overgebleven energie van de kerstdagen er uit spelen. Bijkomen van al het klimmen en klauteren kan in de schilderhoek, waar de kinderen zich ook kunnen laten schminken. Er kan worden gedanst tijdens de silent disco, met virtual reality-brillen worden gegamed in de VR-hoek en er is voorlichting over gezond eten en drinken. Daarnaast worden er gedurende de dag enkele leuke prijzen verloot.