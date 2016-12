Bezoek de mooiste natuurgebieden in Nederland vanuit je luie stoel met Street View.

Achttien natuurgebieden in kaart gebracht voor Google Street View

Amsterdam, 22 december 2016 – Natuurmonumenten en Google voegen achttien Nederlandse natuurgebieden toe aan Google Street View. Aan de hand van 360-graden beelden kun je deze bijzondere plekken nu virtueel verkennen vanaf je laptop, smartphone en/of tablet. Vrijwilligers hebben afgelopen zomer tientallen kilometers afgelegd met een speciale draagbare camera om de mooiste gebieden van Natuurmonumenten in beeld te brengen. Het resultaat is nu terug te vinden in Street View.

Mooiste natuurgebieden in Street View

Van het vogeleiland Griend in het hoge noorden, die vorig jaar als eerste werd toegevoegd aan Street View, via het water van De Wieden en de Kaapse Bossen op de Utrechtse Heuvelrug tot de Sint Pietersberg in het zuiden – Natuurmonumenten en Google brengen vanaf nu nog meer natuur bij je thuis. Vrijwilligers hebben in totaal negentien natuurgebieden vastgelegd met de speciale ‘Trekker’. Deze draagbare camera heeft maar liefst vijftien lenzen, die elke twee seconden een foto maken. Deze worden samengevoegd tot 360-graden beelden, waarmee je virtueel door de natuur kunt lopen.

Jeffrey van Heck van Natuurmonumenten coördineerde dit project: “Een hele klus, maar dankzij de inzet van onze enthousiaste vrijwilligers is het gelukt. Zij hebben met een camera van ruim twintig kilo onze natuurgebieden doorgesjouwd. In het geval van De Wieden zelfs per boot. En met een geweldig resultaat!”

Inspiratie voor ‘live’ bezoek

Griend had eind 2015 de primeur als eerste Nederlandse natuurgebied in Street View te worden opgenomen. Dit onbewoonde vogeleiland is in tegenstelling tot de andere vastgelegde natuurgebieden niet voor bezoekers toegankelijk. “Daar kun je nu een kijkje nemen zonder de natuur te verstoren. De andere natuurgebieden in Street View kun je wel zelf bezoeken en ga dat vooral ook doen, zou ik zeggen. Tegelijk geven we mensen die deze mogelijkheid niet hebben, bijvoorbeeld omdat ze minder goed ter been zijn, ook de kans om van onze natuurgebieden te genieten”, aldus Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten.

Pim van der Feltz van Google hierover: “Wij vinden het geweldig dat we de mooiste natuurgebieden van Natuurmonumenten bij mensen thuis kunnen brengen. Vanaf vandaag kunnen we in totaal negentien locaties van Natuurmonumenten tonen via Street View! We willen alle vrijwilligers die dit mede mogelijk hebben gemaakt bedanken voor hun inzet.”

Natuurgebieden in Street View

De negentien natuurgebieden die je nu vanaf je mobiele devices via Street View kunt verkennen, zijn als volgt:

Schiermonnikoog (FR)

Griend (FR)

De Onlanden (GR)

Dal van de Ruiten Aa (GR)

Dwingelderveld (DR)

Weerribben-Wieden (OV)

De Sallandse Heuvelrug (OV)

Landgoed Eerde (OV)

Waterloopbos (FL)

Hackfort (GL)

Veluwezoom (GL)

Utrechtse Heuvelrug / Kaapse Bossen (UT)

Haarzuilens (UT)

’s-Gravelandse Buitenplaatsen (NH)

Fort Waver-Amstel (NH)

Tiengemeten (ZH)

Oisterwijkse Bossen en Vennen (NB)

Kampina (NB)

Sint-Pietersberg (L)

Bekijk nu snel de beelden

Voor de beelden, zie natuurmonumenten.nl/streetview

