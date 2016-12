Cultuurcluster Kerkrade in de steigers.

Op 21 december 2016 heeft de gemeenteraad van Kerkrade ingestemd met de plannen voor het Cultuurcluster (werktitel). Midden in het stadscentrum, op de voormalige plek van de Theaterpassage, wordt gebouwd aan een nieuwe voorziening, waar Bibliotheek Kerkrade, Theater Kerkrade en de muziekschool samen komen. Het Cultuurcluster is het kloppende hart van de gebiedsontwikkeling centrum, die een gebied van 22 hectare bestrijkt.

Kennis, educatie, informatie en plezier

“Je kunt er niet alleen terecht voor het lenen van een boek en het bezoeken van een voorstelling, het cultuurcluster wordt een vind- en broedplaats van kennis, educatie, informatie en plezier”, aldus wethouder Jo Bok. Bibliotheek, theater en muziekschool kennen al een uitgebreide programmering, naast hun reguliere taak. Inwoners en instellingen van Kerkrade worden uitgenodigd om samen te bouwen en te werken aan een creatief palet in het Cultuurcluster. Zodat de programmering van het cultuurcluster de komende jaren verder wordt uitgebouwd en het een plek is voor iedereen.

Interieur en digitectuur

“Binnen het bestaande karkas van het gebouw, vol met ruwe

betonelementen, wordt een hedendaags interieur ingericht”, geeft Creative Guide Aat Vos aan. Tegelijkertijd wordt innovatieve digitale technologie geïntegreerd, van interactieve beeldschermen tot en met een serious gameruimte.

Third Place

De ambitie van het cultuurcluster in Kerkrade is de ‘Third Place’ gedachte. Een third place is de plek waar je naast je thuis, de eerste plek, of op je werk of school, de tweede plek, graag naar toe gaat om te ontspannen en te genieten. Van een voorstelling, een goed boek, maar ook van een kop koffie. Cultuurcluster Kerkrade wordt midden in ons stadscentrum een bijzondere ontmoetingsplek, met een gevarieerd aanbod, in een mooie omgeving én gratis – oftewel voor iedereen – toegankelijk.

Werk in uitvoering

Er wordt al volop gebouwd aan het cultuurcluster. “Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met het concept en de uitwerking daarvan zal de komende periode samen met de partners Bibliotheek Kerkrade, Theater Kerkrade, de muziekschool en het zogenaamde culturele middenveld verder gewerkt worden aan de positionering en programmering van Cultuurcluster Kerkrade”, aldus wethouder Jo Bok. Wethouder Wiermans vult aan: “Als voorzitter van de stuurgroep centrumplan ben ik bijzonder trots op deze co-creatie. Aan een ambitieus project wordt zo samen gebouwd en gewerkt met de partners van de gemeente. Ik kijk met spanning uit naar het eindresultaat dat wij samen realiseren. Een cadeau voor de stad en haar inwoners, ondernemers en bezoekers.”

Een impressie van de plannen en het concept kunt u bekijken via de link https://vimeo.com/194520315

De foto’s zijn gemaakt in de bibliotheek in Oslo en dienen

als voorbeeld voor hoe het Cultuurcluster zou kunnen

worden ingericht

Foto kerkrade.nl