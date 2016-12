Grote boom geplant in Park West.

redactie van Parkstadactueel |

In het kader van het project West wint aan ruimte werd in Park West afgelopen woensdag een grote boom geplant.

West wint aan ruimte

In februari 2011 hebben de gemeente Kerkrade, woningcorporatie HEEMwonen, de Stadsregio Parkstad Limburg en de provincie Limburg een overeenkomst gesloten over de herontwikkeling van Kerkrade-West. Deze herontwikkeling bestaat uit een aantal deelprojecten zoals de herstructurering van de Heilust en de Bestaande Wijk van Morgen in Kaalheide. Tevens wordt in West een Sociaal Programma uitgerold met als speerpunt de doorontwikkeling van de inwoner als individu. Meer informatie is te vinden op www.westwint.nl