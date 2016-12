Nieuwe vervoersservice voor en door eigen bewoners.

D’r Durpswinkel, ANWB en gemeente Simpelveld starten begin 2017 met een nieuwe vervoersservice voor én door eigen inwoners: ANWB AutoMaatje Simpelveld.

Bij deze vervoersservice helpen vrijwilligers van d’r Durpswinkel met een eigen auto, minder mobiele inwoners, om zo lang mogelijk deel te blijven nemen aan het sociale en maatschappelijke leven.

Simpelveld is de eerste gemeente in Limburg die een lokaal ANWB AutoMaatje project voor haar inwoners opzet.

Voor wie?

ANWB AutoMaatje Simpelveld is geen taxidienst, en is alleen bedoeld voor minder mobiele inwoners van de gemeente met een hulpvraag op het gebied van vervoer binnen de gemeente grenzen. Het is een aanvulling op alle bestaande vervoersvoorzieningen maar dan voor mensen die zelf niet meer kunnen voorzien in hun eigen vervoer of geen gebruik meer kunnen maken van het openbaar vervoer en daarnaast ook nog op niemand in hun naaste omgeving kunnen terugvallen.

Door wie?

ANWB AutoMaatje Simpelveld bemiddelt met behulp van vrijwilligers via d’r Durpswinkel voor een rit naar de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, apotheek of gemeentehuis. Maar ook om bij de kapper of pedicure te komen, of voor een ritje naar een vriend(in) of kennis binnen onze gemeente die niet de mogelijkheid heeft om u op te halen of te bezoeken.

De frontoffice vrijwilligers van d’r Durpswinkel Simpelveld verzorgen de coördinatie.

Hoe werkt het?

Als iemand gebruik wil gaan maken van ANWB AutoMaatje, dan meldt hij/zij zich uiterlijk twee werkdagen van tevoren telefonisch via 045-544 28 77 aan bij d’r Durpswinkel. D’r Durpswinkel heeft een bestand van vrijwillige ANWB AutoMaatje chauffeurs die bereid zijn om voor plaatsgenoten te rijden. Per reis wordt door de gebruiker per kilometer 30 cent aan de chauffeur betaald.

Voor meer informatie kan vanaf februari 2017 contact opgenomen worden met d’r Durpswinkel via 045-544 2877 of via info@durpswinkel.nl