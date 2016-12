Overname Componenta door VDL Groep getekend.

V.l.n.r.: Jan Mooren (hoofddirectie VDL Groep), Willem van der Leegte (president-directeur VDL Groep) en curator Peter Brouns.

De overname van de activiteiten van Componenta door VDL Groep is getekend. De overeenkomst daartoe is vandaag, 21 december, ondertekend door de curator en VDL Groep. Componenta is een ijzer- en metaalgieterij met vestigingen in Heerlen en Weert. De gieterijen gaan verder onder de namen VDL Castings Heerlen en VDL Castings Weert. De overname is pas definitief als de Duitse mededingingsautoriteit toestemming heeft verleend. Die wordt medio januari verwacht. In eerste instantie worden de activiteiten van VDL Castings opgestart met ongeveer 150 medewerkers. VDL Groep maakt geen bedragen bekend die met de overname zijn gemoeid.

Activiteiten Componenta

Componenta maakt onderdelen voor vrachtwagens, grondverzet- en wegenbouwmachines voor onder meer MAN, Scania, Daimler, Caterpillar, Kawasaki, Borgwarner, Bomag en VCE. VDL Groep is al actief in deze markten en de activiteiten sluiten goed aan bij de andere toeleveringsactiviteiten van VDL Groep.

President-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep: “We zijn blij met onze nieuwe collega’s en gaan investeren in de relaties met onze klanten en in de modernisering van het materieel van de gieterijen door automatisering en robotisering. De verwachting is dat onze klanten in de loop van 2017 weer gaan bestellen, waardoor op termijn een aanzienlijk deel van de voormalige medewerkers van Componenta opnieuw in dienst kan treden.”

Foto VDL