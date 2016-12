28- en 29 december vindt het eerste WinterXperience evenement plaats in Heerlen.

Op 28- en 29 december 2016 vindt het eerste WinterXperience evenement plaats in Heerlen. Op het Pancratiusplein in Heerlen centrum kunt u genieten van live-entertainment en kunt u een persoonlijke wens achter laten in de enige echte wensboom! Neem een kerstbal mee van thuis en laat uw wens achter in de grote kerstboom op het Pancratiusplein.

Met dit winterevent wordt een brug geslagen tussen Serious Request in Heerlen in 2015 en het winterevent in 2017. De thema’s van Serious Request gaan op beide evenementdagen in het programma terug komen.

Op beide dagen zijn tussen 15.00 uur en 21.00 uur op het Pancratiusplein verschillende acts te zien die zorgen voor top live-entertainment. Na 21.00 uur wordt het programma doorgetrokken naar de omliggende kroegen.

WinterXperience is voor iedereen gratis toegankelijk!

*Dit evenement moet gezien worden als groeiparel en moet uitgroeien tot een jaarlijks terugkerend winterevent*

Programma:

Woensdag 28 dec:

Pancratiusplein:

15:00 – 18:00 Sjpasskappelen en Samband Animoso

18:00 – 19:00 Statesmen

19:30 – 21.30 De Jongens van Je Weet Wel

Horeca gelegenheden:

Café d’r Klinge : Gipfel Power

Café Pelt : Company4u

Café Bracke : Uplift

Smaak & Vermaak : Melvin Thomassen (singer-songwriter)

Hey Heele : Melvin Thomassen (singer-songwriter)



Donderdag 29 dec:

Pancratiusplein:

15:30 – 16:30 Droomband (band voor kinderen)

16:30 – 18:30 Legendary Allstar RBR Bigband Sensation

19:00 – 21:00 Hazes band

Horeca gelegenheden:

Café de Kromme Toeter: Glasshouse party!

Bolero : Glasshouse party!

Beerkompanie : Glasshouse party!

Foto Remcom events