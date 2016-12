Intensief hoofdsponsorschap aan Rksv Bekkerveld van ING met drie jaar verlengd.

Sinds 1 september 2014 heeft ING zich voor drie jaar met een intensief hoofdsponsorschap aan RKSV Bekkerveld verbonden. RKSV Bekkerveld was één van de amateurclubs in Nederland die uit bijna 800 aanmeldingen beloond werd met het sponsorschap. Met het sponsorprogramma wil de ING samen met de KNVB het amateurvoetbal in Nederland verder vooruit helpen.En dat krijgt een fantastisch vervolg! RKSV Bekkerveld heeft een verlenging van drie jaar van het intensief hoofdsponsorschap binnengehaald.

Met het nieuws dat ING en de KNVB hun partnerschap hebben verlengd tot en met 2022, werd ook aangekondigd dat de lopende contracten met de amateurclubs worden verlengd.Natuurlijk niet zonder tegenprestatie. Paul Reijns, voorzitter van RKSV Bekkerveld: onze vereniging heeft hard gewerkt aan een pitch om in aanmerking te komen voor een verlenging van het intensief hoofdsponsorcontract van wederom drie jaar. Op basis van het voorstel, de omschreven uitdagingen waar wij als club tegenaanlopen, de getoonde creativiteit, onze inzet en zeker ook de prettige samenwerking heeft ING de sponsorovereenkomst verlengd. De verlenging is een mooi signaal van vertrouwen van ING in RKSV Bekkerveld. We hebben zin in de verdere samenwerking!”

Bekijk hier de unieke Bekkerveld Promofilm >>>

Foto Bekkerveld