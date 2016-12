Stadspark is sinds deze week aangekleed met kerstversiering in Kerkrade.

Boom Stadspark in kerstsferen

Het is u misschien al opgevallen: de vleugelnoot in het Stadspark is sinds deze week aangekleed met kerstversiering. Dit gebeurde naar aanleiding van een ludiek idee dat een betrokken inwoonster van Kerkrade via Facebook aan de gemeente voorstelde. Op dit initiatief werd door meerdere inwoners positief gereageerd, waarop de gemeente besloot er meteen werk van te maken. Wethouder Tim Weijers (Openbare Ruimte): “Dit is een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie. Inwoners komen met een leuk idee om de openbare ruimte aantrekkelijker te maken en door vlot te handelen hebben we haar voorstel nog voor de kerstdagen weten te realiseren!”