Brunssumerheide de 55ste AVON Kerstcross Brunssumerheide.

Tweede kerstdag vindt op de Brunssumerheide de 55ste AVON kerstcross plaats. De korte cross (3,6 km) start om 10.00. Om 10.45 start de loop over 7,2 km voor atleten en trimmers. Aansluitend starten aparte wedstrijden voor de jeugdcategorieën. De hoofdloop over 10 km op het selectieve parcours gaat om 14.00 van start. Start en finish van alle wedstrijden is bij het bezoekerscentrum Brunssummerheide aan de Schaapskooiweg .

De AVON kerstcross is een heuse klassieker onder de crosslopen. Het weerspiegelt zich ook in de erelijst. O.a. meervoudig Nederlands crosskampioen Tonnie Dirks, Cor Lambregts, Peter Rusman en Patrick Stitzinger wisten deze selectieve wedstrijd een of meerdere malen winnend af te sluiten.