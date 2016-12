Eindstand 3FM Serious Request 2016: €8.744.131,

Wow! 3FM Serious Request heeft dit jaar maar liefst € 8.744.131,- opgehaald. Dat geld gaat allemaal naar het Rode Kruis, dat daarmee kinderen met longontsteking een toekomst geeft.

Een week lang zaten Frank en Domien opgesloten in het Glazen Huis op de Grote Markt in Breda. En hebben dankzij de hulp van heel Nederland een fantastische week gehad. Heel het land kwam in actie om geld in te zamelen voor 3FM Serious Request en mede dankzij de fantastische nagellak-actie van Tijn werd een fantastisch bedrag opgehaald. Met dat geld kunnen duizenden kinderen met longontsteking worden geholpen. Lees hier alles over doel.

NAMENS 3FM EN HET RODE KRUIS: NEDERLAND BEDANKT!

Foto en tekst 3FM Serious Request