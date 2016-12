Het ontstaan van “Harry’s wafels”

In 2010 wordt bij zoon Peter leukemie geconstateerd en in het ziekenhuis volgt hij, als verwoed wielrenner, Alpe d’HuZes. Zijn besluit staat dan al vast om in 2011 ook op die berg te staan. En inderdaad in 2011 beklimt hij 6x de Alpe d’Huez en dit is voor hem een teken dat hij de leukemie heeft overwonnen

Helaas komt de ziekte een jaar later terug en fietst hij in 2012 symbolisch één week voor zijn stamceltransplantatie met zijn broer Roy en enkele vrienden symbolisch 1x omhoog. Dat jaar is hij samen met nog 5 jonge kankerpatiënten gevolgd door de NCRV.

Wij proberen zoveel mogelijk startgeld bij elkaar te sprokkelen en een van de acties die we organiseren om dit geld bij elkaar te krijgen, is het bakken van wafels. Al snel blijkt dat dit een groot succes is en er worden meer dan 10.000 wafels verkocht. Dit levert heel veel sponsorgeld op, wat weer recht geeft op shirtreclame. Omdat we dachten dat het een eenmalige actie was, noemden we het gewoon “Harry’s wafels “ en een vriend van onze zoon Peter, werd gevraagd een logo te bedenken.

Als een jaar later “Stichting op den Alpe Rijen” wordt opgericht door zoon Peter en enkele vrienden, nemen we de draad weer op en gaan opnieuw wafels bakken. Deze stichting probeert “kleine” wensen van kankerpatiënten en/ of hun familie in vervulling te laten gaan.

Van de eerste verkochte wafels worden de notariskosten gefinancierd. Vanaf nu blijf ik echter voor dit doel wafels bakken en verkoop deze aan familie, vrienden, bekenden en collega’s. Jaarlijks bak en verkoop ik zo’n 2000 wafels. Ook staan we jaarlijks op de Kerstmarkt in Rijen en bakken we op locatie bij verenigingen en scholen in Limburg.

In november 2015 als zoon Peter in het ziekenhuis ligt, oppert hij het idee om “Harry’s wafels” meer te promoten via Facebook en om meerdere goede doelen te betrekken bij de verkoop van wafels. Helaas komt dit er in 2015 niet meer van, omdat Peter steeds zieker wordt.

Na de dood van Peter ben ik nu meer dan ooit gedreven om “Harry’s wafels” voort te zetten en te bakken voor goede doelen.

Zo doneren we nu regelmatig een bedrag aan familiehuis Daniël den Hoed in Rotterdam waar we zelf tijdens Peters ziekte vaker hebben gelogeerd en hebben we wafels verkocht tijdens “Samenloop voor Hoop” in Landgraaf en ook in 2017 zullen we hierbij weer van de partij zijn.

Ook hebben we meer dan 1200 wafels verkocht voor Alpe d’HuKids waar onze school “de Pyler” aan heeft deelgenomen.

Ik ben er van overtuigd, dat het leven met kanker nog zoveel verbeterd kan worden voor de patiënt en zijn naasten, en ik wil me hier dan ook voor blijven inzetten.

Foto’s Lucho Carreno