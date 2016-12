Een veilige en opgeruimde Jaarwisseling.

Het jaar 2016 loopt ten einde, voor velen reden tot feest. Voor de een wellicht iets uitbundiger dan voor de ander. Wij willen u graag attenderen op het volgende: – Het afsteken van vuurwerk is toegestaan van: 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. – Ruim eigen vuurwerkresten op! Zo gaan we samen een opgeruimd en veilig nieuwjaar in. – Houd rekening met andere mensen en dieren. – Zet vuurwerk in een stevig staande fles, gevuld met zand. Zet siervuurwerk stabiel neer. – Gebruik een veiligheidsbril en bescherm je oren. De gemeente heeft een mooie poster ontworpen om dit bij iedereen onder de aandacht te brengen. Download de poster en hang deze op bij uw sportvereniging, café, supermarkt, jeugdhonk, school of andere plek in de buurt.