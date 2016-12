alles geet platconcert

de “echte ” afscheidsavond van lex.

20:30 uur

Het is geweldig om de laatste werkdag in 2016, door te brengen met muzikale vrienden. De dames en heren van het Muziekcollectief van René Bijlmakers brengen een muzikale Limburgse ode aan o.a. de Nobelprijswinnaar van de literatuur: Bob Dylan. Dit programma begon ooit jaren geleden in Venlo, waar ikzelf nog aan mee gedaan heb en stond ooit nog eens in Theater Lexor. Vanavond komen o.a. Ton Engels, Ivo Rosbeek, Paul van Loo, René Bijlmakers, G.R. Harrison, Joep Conjaerts, Ron Bormans, Joep Larue, Kristy Hollands, Janneke & Maartje Meessen, Winand en Bart Bijlmakers en Emil Szarkowicz . En…. De entree is gratis !!!