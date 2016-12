Huub Stapel speelt hoofdrol In de muzikale voorstelling Pinkpop.

redactie van Parkstadactueel |

Huub Stapel is toegevoegd aan de cast van Pinkpop, een muzikaal liefdesverhaal van Toneelgroep Maastricht. Naast Henriëtte Tol, Paul Hoes, Suzan Seegers en Michel Sluysmans speelt Huub Stapel een hoofdrol in het hartverscheurend liefdesverhaal dat zich afspeelt tegen de achtergrond van het wereldberoemde popfestival. De première vindt plaats op zaterdag 8 april 2017 in Theater de Maaspoort in Venlo.

In de muzikale voorstelling Pinkpop speelt Huub Stapel een man die langzaam zijn geheugen kwijtraakt. Zijn jeugdliefde, gespeeld door Henriëtte Tol, zoekt hem nog één keer op. De voorstelling speelt zich af tegen de achtergrond van het festival Pinkpop. In de voorstelling wordt veelvuldig gebruik gemaakt van beelden uit het rijke Pinkpopverleden en speelt de Limburgse band Rowwen Hèze speciaal voor de voorstelling geschreven muziek.

Huub Stapel is momenteel te zien in de succesvolle theatervoorstelling Intouchables en in de muzikale film De Zevende Hemel, waarin Henriëtte Tol zijn echtgenote speelt. Huub Stapel: “Ik heb de laatste jaren zowel op het toneel als op beeld rollen gespeeld die aanvoelden als cadeaus. Deze rol bij Toneelgroep Maastricht voelt als de kers op de taart. Ik kijk reikhalzend uit naar het moment waarop ik met deze uiterst talentvolle en veelal jongere collega’s kan gaan samenwerken. En fan van Rowwen Hèze was ik altijd al.”

Toneelgroep Maastricht en Rowwen Hèze brengen met deze groots opgezette voorstelling een ode aan de liefde en aan het wereldberoemde popfestival. De regie is in handen van Servé Hermans, artistiek leider Toneelgroep Maastricht. De voorstelling is van 6 april is tot en met 24 juni te zien in de Nederlandse theaters.

Spel

Paul Hoes, Judith Pol, Suzanne Seegers, Michel Sluysmans, Huub Stapel, Henriëtte Tol

Tekst

Frans Pollux m.m.v. Wiel Beijer en Paul Slangen

Regie

Servé Hermans

Artistiek adviseur

Theu Boermans

Live muziek

Rowwen Hèze

Co-productie

Rowwen Hèze, Buro Pinkpop, Parkstad Limburg Theaters, De Maaspoort, De Limburger, L1

Met dank aan Jan Smeets

Kaartverkoop www.toneelgroepmaastricht.nl

Tournee zaterdag 8 april 2017 première in Theater de Maaspoort, Venlo, daarna landelijke tournee t/m juni 2017.

donderdag 6 april 2017 20.15 uur Venlo De Maaspoort try-out vrijdag 7 april 2017 20.15 uur Venlo De Maaspoort try-out zaterdag 8 april 2017 20.15 uur Venlo De Maaspoort première donderdag 13 april 2017 20.15 uur Cuijk Schouwburg Cuijk vrijdag 14 april 2017 20.15 uur Cuijk Schouwburg Cuijk zaterdag 15 april 2017 20.00 uur Terneuzen Scheldetheater donderdag 20 april 2017 20.00 uur Heerlen Parkstad Limburg Theaters vrijdag 21 april 2017 20.00 uur Heerlen Parkstad Limburg Theaters zaterdag 22 april 2017 20.00 uur Heerlen Parkstad Limburg Theaters zondag 23 april 2017 20.00 uur Heerlen Parkstad Limburg Theaters vrijdag 28 april 2017 20.15 uur Leeuwarden Stadsschouwburg De Harmonie zaterdag 29 april 2017 20.00 uur Den Haag Zuiderstrandtheater woensdag 3 mei 2017 20.00 uur Enschede Wilminktheater vrijdag 5 mei 2017 20.15 uur Dordrecht Schouwburg Kunstmin zaterdag 6 mei 2017 20.15 uur Tilburg Theaters Tilburg donderdag 11 mei 2017 20.00 uur Breda Chassé Theater vrijdag 12 mei 2017 20.00 uur Apeldoorn Theater Orpheus zaterdag 13 mei 2017 20.00 uur Nijmegen Stadsschouwburg Nijmegen woensdag 17 mei 2017 20.00 uur Drachten Schouwburg De Lawei donderdag 18 mei 2017 20.15 uur Zaandam Het Zaantheater vrijdag 19 mei 2017 20.15 uur Oss Theater De Lievekamp zaterdag 20 mei 2017 20.00 uur Tiel Schouwburg Agnietenhof zaterdag 27 mei 2017 20.00 uur Zwolle Zwolse Theaters (Odeon / De Spiegel) vrijdag 2 juni 2017 20.00 uur Amsterdam DeLaMar Theater zaterdag 3 juni 2017 20.00 uur Amsterdam DeLaMar Theater zondag 4 juni 2017 20.00 uur Amsterdam DeLaMar Theater maandag 5 juni 2017 20.00 uur Amsterdam DeLaMar Theater vrijdag 9 juni 2017 20.15 uur Groningen Martiniplaza zaterdag 10 juni 2017 20.15 uur Alkmaar TAQA Theater De Vest donderdag 15 juni 2017 20.00 uur Eindhoven Parktheater Eindhoven vrijdag 16 juni 2017 20.15 uur Rotterdam Rotterdamse Schouwburg zaterdag 17 juni 2017 20.15 uur Rotterdam Rotterdamse Schouwburg vrijdag 23 juni 2017 20.00 uur Utrecht Stadsschouwburg Utrecht zaterdag 24 juni 2017 20.00 uur Utrecht Stadsschouwburg Utrecht

http://www.buropinkpop.nl/