Doe je ook mee met de nieuwjaarsduik? Voerendaal wordt positief gezond! Na de kerstvakantie lekker bewegen in het water!

2017 gaat in het teken staan van positieve gezondheid. Positieve gezondheid is een nieuw begrip van gezondheid met een bredere kijk op gezondheid en welbevinden. Gezondheid is namelijk meer dan alleen lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Ook mate van participeren in de maatschappij, kwaliteit van leven en hoe u dagelijks uw ‘ding kunt doen’ is van invloed op hoe u zich voelt en hoe u in het leven staat. Met Hart voor Voerendaal benadrukken we dat er ontzettend veel mogelijkheden zijn in onze gemeente om positief gezond te zijn!

Op 3 januari starten we met een nieuwjaarsduik!

Baby- en peuterzwemmen: 12.00-12.30 uur

Waterpret voor kinderen van 6 maanden tot 5 jaar. In de lessen baby- en peuterzwemmen maken kinderen samen met vader of moeder, op een leuke manier kennis met water en zelfredzaamheid. Een ervaren instructeur geeft de les.

Waterpret voor kinderen van 6 maanden tot 5 jaar. In de lessen baby- en peuterzwemmen maken kinderen samen met vader of moeder, op een leuke manier kennis met water en zelfredzaamheid. Een ervaren instructeur geeft de les. Aquafitness vanaf 16 jaar: 12.30-13.30 uur

Aquafitness is de verzamelnaam voor diverse fitnesslessen in het water. De lessen zijn gericht op het verbeteren of behouden van uw conditie, kracht, lenigheid en figuur. En daarmee uw gezondheid!

Aquafitness is de verzamelnaam voor diverse fitnesslessen in het water. De lessen zijn gericht op het verbeteren of behouden van uw conditie, kracht, lenigheid en figuur. En daarmee uw gezondheid! Snorkelen en persluchtduiken (7 – 16 jaar): 13.30 -14.40 uur

Duiken is een van de leukste dingen die je in het water kunt doen! Aan de oppervlakte snorkelen is al leuk, maar onder water duiken is nog veel leuker. Je kunt zweven, rondkijken, spelletjes doen, op je meters kijken en handsignalen oefenen met je buddy zonder dat je steeds naar boven hoeft om lucht te happen. Met zo’n duikuitrusting voel je je al snel een echte duiker. Een fles met lucht, een trimvest en een ademautomaat met meters zorgen ervoor dat je gemakkelijk onder water kunt duiken. Je kunt soms wel een half uur of langer onder water blijven. Je gaat nooit alleen duiken, dat doe je altijd met een buddy en een instructeur.

Locatie zwembad de Joffer, GRATIS deelname (iIncl. gezond broodje en drankje na afloop). Aanmelden via: sporten@voerendaal.nl ovv activiteit. Deze nieuwjaarsduik wordt u aangeboden door de Gemeente Voerendaal en Heton (de Joffer).