Hartverwarmend theater tijdens Cultura Nova Jeugdtheaterfestival.

Ton Reijnaerts |

Op donderdag 28 en vrijdag 29 december bindt in Parkstad Limburg Theater Heerlen de derde editie van het Cultura Nova Jeugdtheaterfestival plaats. In verschillende zalen zijn jeugd-en familievoorstellingen. Het verrassende en gevarieerd programma voor jonge (vanaf 3 jaar) en oudere kinderen met hartverwarmend theater en muziek, workshops en films is een aanrader voor een welbestede dag in de kerstvakantie.

Bambole (4+), het sprookje van Koen en zijn Buurvrouw is heerlijk kleutertheater door Theater FroeFroe over Koen die geniet van zijn huis met bloementuin, met daarin een appelboom, een perenboom en een eendje. Koen heeft een burn-out, maar nu gaat het goed met Koen. Tot op een nacht, een vrachtwagen een pakje brengt: een huis. Het huis 6 staat nu naast huis 9. Ring, ring, een fietsende buurvrouw komt naast Koen wonen.

Grietje (7+), naar het sprookje Hans en Grietje door de gebroeders Grimm is een muzikaal theaterfeest door Theater FroeFroe. Grietje leeft in moeilijke tijden. Er heerst hongersnood en haar vader en moeder hebben geen werk. Op een dag is het eten echt op. Moe en Va zien geen andere oplossing dan hun kind achter te laten in het bos waar Grietje een aantal vreemde dieren ontmoet en een (heel) mooie jongen, Gans. In de gelijknamige workshop gaan kinderen samen met FroeFroe acteur Koen Swanenberg spelen met poppen in een verhaal over sprookjes, heksen en soepgoed.

Het meisje van de touwslagerij (6+) van de Kopergietery is een fraaie beeldende, muzikale voorstelling, met veel spitsvondige sketches, rond het ‘bijzondere’ meisje Luca. Hierin maken we kennis met het meisje Luca van Tickel, één bolletje verwarring met duidelijk iets in de knoop. Luca is anders dan de ander. Zal ze iemand vinden die even anders is als zijzelf? Balancerend op een dun koord, gaat ze op zoek naar een even warrige vriend. Op haar zoektocht komt ze heel bijzondere mensjes tegen, die bruisen van dezelfde fantasie als die van de makers: Frank Dierens, Ruth Beeckmans en Cami Moonen.

BOOM (3+) is een warm nest in een spannend bos. Genereus in beeld en muziek. Met de klank van blad, tak en eik. Zonder woorden vertelt BOOM een verhaal over een jonge vogel die de vlucht naar het zuiden mist. Op de tonen van doedelzak, sopraansax en diatonische accordeon gaan de seizoenen voorbij. BOOM houdt het midden tussen een intiem concert en een theatervoorstelling.

Een highlight in Parkstad Limburg Theaters is ook de familieshow Notenkraker on Ice. Het betoverende kerstballet van Tsjaikovski op ijs! Een vrolijk en wonderlijk schouwspel voor alle generaties. Met de Muizenkoning, Sneeuwkoningin en Suikertaart-fee. Het ballet uit 1892 is nu in een geheel nieuwe, spectaculaire bewerking voor het eerst op ijs te bewonderen met grootse decors, kleurrijke projecties, weelderige kostuums en indrukwekkende speciale effecten.

Filmhuis De Spiegel selecteerde twee familiefilms. Buurman en Buurman, Al 40 jaar beste vrienden gaat over de twee bekende en zeer onhandige klussers. Het is dan ook altijd genieten wanneer de stuntelende, maar oh zo aardige buurmannen weer een klus op zich nemen. Het Lied van de Zee is een wonderschone meeslepende animatiefilm over de 6-jarige Saoirse. Saoirse is een Selkie. Dat zijn vrouwen uit Ierse en Schotse legendes, die van zeehonden in mensen veranderen. Als ze bij haar oma moet gaan wonen, ontsnapt ze en begint aan een reis naar de zee, om andere wezens te redden.

Zelf aan de slag met animatiefilms? Tackenvogel Producties verzorgt twee animatieworkshops voor kinderen vanaf 8 jaar waarin ze een eigen animatiefilm gaan maken van klei, papier, speelgoed of zichzelf! Een stop-motion animatiefilm nog wel. Dus alles kan en niks is te gek. Personages verdwijnen door muren en komen in de ruimte tevoorschijn. Of laat een hele dierentuin uit de boodschappentas van je moeder komen.

Kaartverkoop en reserveringen www.culturanova.nl / www.plt.nl / tickets: +31(0)45 571 66 07

Foto culturanova