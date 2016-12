FC Hoensbroek Wintercup 2017

Vrijdag 13 januari en Zondag 15 januari2017.

Deelnemende teams van onze Wintercup zijn :

Sporting Heerlen (2e klasser)

SV Simpelveld (3e klasser)

VV Spaubeek (3e klasser)

FC Hoensbroek (2e klasser)

Na elke wedstrijd zullen de teams voorzien worden van een drankje en een hapje, uiteraard is er op vrijdag en zondag een DJ aanwezig om de sfeer te verhogen. Programma en regelementen: De wedstrijden worden geleid door KNVB scheidsrechters en we spelen volgens de KNVB regelementen. Per wedstrijd mag er onbeperkt gewisseld worden. De ploeg met de meeste punten wordt de eindwinnaar van de Wintercup. Is het punten aantal gelijk, dan wordt het doelgemiddelde bepalend, is dat ook gelijk, kijken we naar de meest gescoorde doelpunten. Mocht dat ook gelijk zijn kijken we naar het onderling resultaat, is dat ook gelijk dan gaan de teams 5 strafschoppen nemen. Is er dan nog geen beslissing gevallen, dan wordt er om en om een strafschop genomen, net zolang er een winnaar bekend is.

Vrijdag 13-1 2017 aanvang 19.30 uur:

Veld 1 : FC Hoensbroek 1- VV Spaubeek 1.

Veld 2 : Sporting Heerlen 1- SV Simpelveld 1.

Zondag 15-1 2017 aanvang 13.00 uur.

Veld 1 : FC Hoensbroek 1- SV Simpelveld 1.

Veld 2 : Sporting Heerlen 1- VV Spaubeek 1.