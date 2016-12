Nieuwe programma’s wijksteunpunten in Voerendaal.

Nieuwe programma’s wijksteunpunten. De wijksteunpunten hebben in januari weer een leuk programma voor u. In wijksteunpunt Klimmen houden ze het spannend met een programma op 24 januari waarbij u oude schoenen moet meenemen. Nieuwsgierig? Meld u aan en kom dan gezellig langs. In Klimmen gaat u met wraps aan de slag en is er een middag Kleuren voor volwassenen. De programma’s vindt u op onze website onder Inwoners/zorg en welzijn/wijksteunpunten.

Het wijksteunpunt in de kern biedt inwoners een plek dichtbij huis waar mensen elkaar ontmoeten en waar de Voerendaalse burgers met al hun vragen op het vlak van welzijn en zorg terecht kunnen. Daarnaast kunnen inwoners van alle leeftijden binnen lopen om samen een kopje koffie te drinken, mee te doen aan een activiteit, een lezing bij te wonen.

Wijksteunpunt Klimmen is gesloten van 21 december t/m 9 januari. Wijksteunpunt Ransdaal is gesloten op 28 en 29 december.

