redactie van Parkstadactueel |

In Limburg is woensdag rond het middaguur op de A76 tussen Heerlen en Geleen een vrachtwagen door de middenberm gereden bij Spaubeek. In beide richtingen is alleen de vluchtstrook open, dat veroorzaakt veel vertraging. Het verkeer kan beter omrijden via Maastricht, over de A79 en de A2.

Foto Lucho Carreno