Alle Akense musea gratis toegankelijk op 30 december .

De Akense musea zijn zaterdag 30 december aanstaande kosteloos te bezoeken. Een unieke kans om kennis te maken met architectonisch en cultuurhistorisch bijzondere gebouwen en natuurlijk ook met de bijzondere en veelal hoogwaardige verzamelingen in de diverse musea. Ludwig-Forum voor moderne Internationale Kunst aan de Jülicher str. 97-109 is van tot 12.00-18.00 geopend. Centre Charlemagne, Couven Museum en het Internationale Zeitungsmuseum, in hartje binnenstad, en het Suermondt-Ludwig-Museum (S-L-M), aan de Wilhelmstraße 18, open zaterdag van 12.00 tot 18.00 de deuren.

Het SLM, waar geregeld exposities van hoog internationaal niveau te bewonderen zijn, is gehuisvest in villa Cassalette, een paleiswoning in de laat Venetiaanse renaissancestijl, met een prachtige koetsinrit, een zeer representatief trappenhuis, bijzondere wandschilderingen en tegenwoordig onbetaalbaar stukadoorwerk. Ook de voormalige paraplufabriek waar tegenwoordig het Ludwig Forum is gehuisvest is een ‘must have seen’ gebouw.

Met deze bijzondere open dag actie wil de cultuurafdeling van de Stad Aachen ook de gewijzigde openingstijden en entree in 2017 onder de aandacht brengen. Vanaf 1 januari zijn alle Akense musea (uitgezonderd het Zollmuseum aan de Locht, op de grens van Aken en Kerkrade) van dinsdag tot zondag van 10.00-17.00 geopend. De entree voor permanente tentoonstellingen kost vanaf 1 januari 6 euro. De entree voor zogenaamde wisseltentoonstellingen gaat afhankelijk van de expo tussen 7 euro en 15 euro kosten. Bezoekers tot 21 jaar hebben in alle Akense musea vrij entree. De openingstijden van het Akense gemeentehuis veranderen niet. Rathaus Aachen is dagelijks van 10.00-18.00 geopend met uitzondering van feestdagen en evenementen.

Tip: Er is vanaf nu ook een Akense museumkaart. Die Museumscard ‘6 for 6’ geeft voor een bedrag van 14 euro zes maanden lang recht op entree in vijf musea, plus Rathaus. De kaart is vanaf 1 januari in alle Akense musea te verkrijgen. Ook kan de nieuwe museumkaart, die op 1 januari 2017 van kracht, wordt telefonisch worden besteld: 0049- 241 432-4922, -4923 of 4925, of per E-mail: kulturservice@mail.aachen.de

Meer informatie: http://www.aachen-museen.de