Jan Smeets, van Pinkpop Landgraaf, over het voorstel voor de fusie Landgraaf-Heerlen.

“Zijn er teveel gemeenten in Zuid-Limburg? Ach, als je eerlijk bent, spelen gemeenten voor eigen regerinkje met een eigen interpretatie van regeltjes en wetten. Met als gevolg dat de gewone sterveling door de bomen het bos niet meer ziet. Zelfs als het gaat om de veiligheid, die wij als Pinkpop hoog in het vaandel schrijven, zitten de gemeenten lang niet altijd op een lijn. Op veel terreinen is verscheidenheid mooi, maar dit soort verscheidenheid pleit voor het samengaan van gemeenten.”

“Bijna 35 jaar geleden heb ik me voor de eerste keer ingezet voor een gemeentelijke herindeling. Limbricht en Sittard gingen in 1982 samen. Ik woon in Einighausen dat toen deel uitmaakte van de gemeente Limbricht. En Einighausen is nog steeds Einighausen hoor. Landgraaf is ook niet meer dan een organisatievorm voor Schaesberg, Ubach over Worms en Nieuwenhagen. De afstand tussen burgers en bestuur? In Limbricht duurde het toen ook al even voordat de gemeente kwam opdagen als er eens een koe was uitgebroken.

In 2017 is de 30e aflevering van Pinkpop in Landgraaf. Ik ben bezig met een publicatie over die 30 jaren. De Achterkant van Landgraaf heet het verhaal Met allerlei gekke, leuke, vervelende en bijzondere dingen die er rond al de festivals zijn gebeurd in en met de gemeente Landgraaf. Zo leveren Pinkpop en ik nog een blijvende bijdrage aan het voortleven van Landgraaf. En dat is ook wat er gebeurt na een eventuele herindeling: Landgraaf blijft Landgraaf.”

Foto buro Pinkpop