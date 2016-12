Bedrijf in nood? 155 helpt

In de praktijk blijkt dat veel ondernemers die forse tegenwind ervaren te laat hulp zoeken. Vaak weten ze ook niet waar ze hulp moeten zoeken. 155-Help-een-Bedrijf biedt ondernemers de mogelijkheid om makkelijk en tijdig problemen aan te kaarten en samen te zoeken naar mogelijke oplossingen, voordat de problemen te groot worden en de onderneming in gevaar komt.

Kijk op de website www.155.nl of bel met 088 999 0 155

IMK, het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf werkt samen met de gemeente Kerkrade en adviseert en begeleidt ondernemers op het gebied van ondernemerschap en publieke en private microfinanciering. Meer dan 30.000 ondernemers in Nederland werden eerder met succes geadviseerd en/of begeleid door IMK.