Het Schinveldse fitnessmodel Michelle Heuts komt naar Sportgala 2017!

Het Schinveldse fitnessmodel Michelle Heuts WBFF PRO komt ook naar Sportgala 2017! De 25-jarige Michelle Heuts is de eerste Nederlandse die deze prestigieuze titel voor fitness-modellen in de wacht sleept. Op 20 januari 2017 organiseren wij het sportgala in ’t Wouves in Ransdaal. Het sportgala zal een avond vol dynamiek zijn met een sportdemonstratie door 3-voudig wereldkampioen Hip Hop Jennifer Romen, warming-up Jaar van de Gezondheid door Nathan Rutjes, Puppeteer Armand Schreurs, gastspreker(s), huldigingen van kampioenen en een gezellig samenzijn. Tijdens het sportgala hebben we aandacht voor sporters met een sportieve prestatie! Iedereen is van harte welkom! Reserveer van 19.30-22.00 uur alvast in uw agenda en meld u aan op sporten@voerendaal.nl. Het sportgala is gratis toegankelijk voor iedereen en voor een hapje/drankje wordt gezorgd!

Foto Gemeente Voerendaal