System Pilot bij de Oefenbunker in landgraaf

Doors: 20:00 uur

Start: 21:00 uur

System Pilot is een band gevormd door drummer Spike Meulders (Stormrider) en gitaarvirtuoos Marcel Coenen (Sun Caged, Stormrider, Time Machine). De band speelt rustige covers, iets anders dan we van deze Stormriders gewend zijn!

De band werd al snel aangevuld door Franck Faber (Keys, Guitar, Vox, ex-Lemur Voice), Jos Severens (Vox, Up The Irons) en Aram Vincent Rogalski (Bass, ex-Sustain), waarmee de line-up compleet was. Drummer Spike is echter inmiddels vervangen door Hans In T Zandt (Praying Mantis).

De ervaring op het podium en de kunstzinnigheid met instrumenten maakt System Pilot op z’n zachtst gezegd een van de betere coverbands van Nederland!

Bezoekadres:

Tickets: hier

Heerlenseweg 162

6371 HX Landgraaf

T. +31(0) 45 – 5324354

+31(0) 45 – 2053774

Email: info@oefenbunker.com