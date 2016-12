Winktersjpas in de Rodahal weer groot succes.

Winktersjpas in de Rodahal heeft wederom honderden kinderen op derde kerstdag naar de evenementenhal getrokken. Daarmee was de 2016 editie van de gratis toegankelijke speelmiddag net als afgelopen jaren geslaagd.

De Rodahal barstte dan ook van de energie afgelopen dinsdag. De hele middag kon er geklommen, gekropen en gesprongen worden op verschillende opblaasbare klauterbanen. Daarnaast kon er met virtual reality-brillen worden gegamed, gedanst worden bij de dj in de silent disco en werden de gezichten van talloze kinderen met schmink omgetoverd tot dierengezichten of tekenfilmhelden.

Bijtanken van al het bewegen kon met het gratis fruit dat werd uitgedeeld en ook de gezonde smoothies van voedingsdeskundige André Mostard vonden gretig aftrek. Dit alles onder toeziend oog van (groot)ouders, die zich in groten getale nestelden aan de lange rijen tafels met stoelen. Op verschillende momenten tijdens de speelmiddag werden prijzen verloot voor diverse attracties in Kerkrade. Wethouder Jo Schlangen (Jeugdbeleid) concludeerde dat het evenement weer een groot succes was: “Deze laagdrempelige speelmiddag toont ieder jaar weer zijn toegevoegde waarde. Bewegen kan gewoon heel leuk zijn. Dat zie je ook aan de kinderen, het plezier straalt er van af.”

Winktersjpas in de Rodahal is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Kerkrade, Jeugd- en Jongerenwerk Impuls, Kinderopvang Kerkrade, GGD Zuid-Limburg en Centrum Jeugd en Gezin. Met dit evenement brengen de organisatoren het belang van sport en beweging onder de aandacht. Ook levert deze activiteit een bijdrage aan het interventieprogramma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).

Foto Kerkrade.nl