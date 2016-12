Een gesprek met de prins van de C.V. de Vlavreters.

redactie van Parkstadactueel/LC |

Wie is Martijn I ?

Mijn naam is Martijn Kerkhoff, ik ben 46 jaar oud, geboren en getogen in Welten, getrouwd met Natascha en vader van twee jongens (Tijn en Jort) en één dochter (Fiene). Ik ben mede-eigenaar van “Scoor hulpverlening voor jeugd en gezin” en draag de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg binnen dit bedrijf.

Vertel eens iets over je familie, je als trotze vader ben je ook een carnavalist van hart en nieren toen je klein was?Ik ben, als middelste van drie jongens, opgegroeid in een warme gezin. Mijn ouders waren geen carnavalisten, maar gingen wel mee in ons enthousiasme en faciliteerden alles wat rondom nodig was. Zo richtte ik in mijn jonge tienerjaren, samen met een groep vrienden, de nu nog alom bekende carnavalsgroep “De Knoevelère” op. We hebben de nodige jaren plezier samen gehad en mijn ouders vonden het prachtig als we met de hele club kwamen schmincken. Zij zorgden dan voor de nodige versnaperingen. Hier is voor mij de liefde voor carnaval ontstaan. Een leuke herinnering heb ik aan het Heerlens Leedjes Konkoer, waar ik samen met vrienden vanuit Café het Düvelke, deel uitmaakte van het achtergrondkoor van Frits Pelt. We hebben toen meerdere prijzen in de wacht weten te slepen. Gedurende de afgelopen jaren heb ik in verschillende groepen en op verschillende manieren carnaval gevierd. De laatste jaren bracht ik veel tijd door met mijn broertje en adjudant Arjan. Zijn huis was een goede uitvalsbasis om naar de optocht te kijken en dan in het bijzonder naar de carnavalsgroep van mijn vrouw “Zuustenoewaal”.

Wat betekend Welten/Benzenrade voor je als prins van de Vlavreters?

Ik draag mijn geboortedorp een zeer warm hart toe en vind het dan ook fantastisch dat ik de kans heb gekregen om op deze plek het Prinsenschap te mogen uitoefenen. Iets waar ik altijd wel van gedroomd heb.

Je bent samen gedurende 10 dagen met je zoon hoe was dat kun je iets vertellen?

Voor mij was dit heel bijzonder, mede omdat ik de liefde voor carnaval aan hem heb kunnen meegeven. Ons beiden in het prinsenpak was een unieke ervaring en de foto’s zijn een mooie herinnering aan dat moment.

Wat vond je vrouw 2 prinsen in het huis te hebben?

Mijn vrouw was ongelooflijk trots op haar beide prinsen en heeft er voor gezorgd dat alles er omheen goed geregeld was. Mijn grote dank daarvoor.

Doe je uberhoud aan sporten?

Ik ga zo af en toe eens fitnessen, maar mijn grootste hobby is voetbal. Ik heb afgelopen jaar mijn veertigjarige jubileum mogen vieren als spelend lid bij RKVV Weltania.

Wat is je favoriete Muziek?

Ik heb een zwak voor U2, Simple Minds en Depeche Mode, maar kan nu van bijna alle muzieksoorten en stijlen genieten, afhankelijk van het moment en de sfeer.

Lees je graag en welke is je favoriete boek, en waarom?

Ik ben geen fervent lezer. De boeken die ik in mijn leven gelezen heb waren eigenlijk alleen maar werk of studie gerelateerd.

Je bent lid van de speeltuin te Welten, wat doet je voor de sociale hulp.?

Sinds een jaar of zes ben ik in de rol van voorzitter betrokken bij Speeltuin Welten. Samen met de overige enthousiaste bestuursleden proberen we elk jaar weer een mooi speeltuinseizoen voor de kinderen te creëren.

Heb zijn je Hobby ?

Mijn grootste hobby is toch wel voetbal. Samen met veel van mijn jeugdvrienden speel ik in het derde elftal en ondanks onze oplopende leeftijden hebben we de afgelopen jaren toch meerdere malen nog het kampioenschap mogen vieren.

Wanneer werd je gevraagd om prins te worden?

Ik werd in mei 2015 benaderd door de prinsencommissie van de Vlavrèters. Over mijn antwoord hoefde ik niet lang na te denken…

Welke volgens jou de beste vastelaovesliedje?

Ik ben een groot liefhebber van de nummers van Wiel Knipa.

Kun je vertellen wat zijn de mooiste vastelaoveservaring?

In mijn jongere jaren genoot ik van de voorbereiding naar en het lopen van de optochten in zowel Welten als Heerlen. Later is de traditie ontstaan dat ik op de vrijdag voor carnaval met mijn broertje Arjan op stap ga. We hebben samen heel veel leuke momenten meegemaakt. Het prinsenschap mag natuurlijk niet ongenoemd blijven; dit is voor mij de kers op de taart geweest.

Grootste genoegen?

Mijn grootste genoegen bij het vieren van carnaval is de verbinding die ik voel als ik samen met mijn vrienden ben. Canarval is voor mij een soort van reünie waarbij ik regelmatig mensen tegen kom die ik langere tijd niet gezien heb.

Grootste ergernis?

Mijn grootste ergernis zit hem erin als mensen met carnaval in plaats van plezier maken -meestal onder invloed van alcohol- lastig of agressief gaan doen.

Spijt van?

Nou, het wil nog wel eens voorkomen dat ik met carnaval net een stundje te laat en dan dus behoorlijk gaar thuiskom.

Tot slot…wil je nog iets kwijt of heb je nog een boodschap voor de carnavalisten ?

Mijns inziens moeten we carnaval in ere houden omdat dit feest mensen op een ongedwongen manier mensen bij elkaar brengt. Dit lijkt me in deze tijd erg belangrijk.

Foto’s Lucho Carreno