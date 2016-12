Nieuw! D’r Durpsbus bij Simpelveld-Bocholtz.

Heeft u geen eigen vervoer en wilt u toch anderen ontmoeten of winkelen? Woont u in Simpelveld of Bocholtz en heeft u geen familie of buren die samen met u op stap kunnen gaan?

Vanaf januari 2017 gaat er wekelijks een bus rijden binnen de gemeentegrenzen, die u naar georganiseerde activiteiten brengt. Het activiteitenoverzicht komt vanaf januari op www.durpswinkel.nl en in d’r Troebadoer.