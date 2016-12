Uw Parkstad-gemeente gaat u helpen te verduurzamen.

Denkt u erover om uw huis te verduurzamen met zonnepanelen? Weet u nog niet hoe u dat moet organiseren of financieren? De Parkstadgemeenten starten in 2017 met de uitvoering van een grootschalig zonnepanelenproject. Wellicht is dit de ideale oplossing voor u! Op deze website treft u meer informatie aan.

Wat is het zonnepanelenproject Parkstad?

Dit project is zeker niet de enige, maar wel onze unieke manier om de aanschaf van zonnepanelen voor u als inwoner van Parkstad haalbaar en gemakkelijk te maken. Als u meedoet, wordt alles voor u geregeld. Van de aanschaf en installatie van zonnepanelen op uw dak tot de garantie en het onderhoud gedurende vijftien jaar. Hiervoor in de plaats sluit u een lening tegen een lage rente af met uw eigen Parkstadgemeente. De lening lost u gedurende vijftien jaar maandelijks af. U kunt er ook voor kiezen de lening versneld of zelfs in één keer af te lossen. In opdracht van de gemeente voert de serviceprovider Volta Limburg uit Schinnen het zonnepanelenproject uit. Deze serviceprovider stuurt de installateurs aan en is het eerste aanspreekpunt voor alle deelnemers.

Wie kan meedoen?

Iedereen kan deelnemen: alle particuliere woningeigenaren (ook met een smalle beurs), maar ook bedrijven en verenigingen met een kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3×80 ampère. Ook huurders kunnen meedoen, zij het dat zij vooraf wel toestemming moeten verkrijgen van de eigenaar van de woning zoals een woningcorporatie.

Wat betekent dit project voor u?

U hoeft geen keuze te maken voor zonnepanelen, financieringsconstructie of onderhoudscontract. Het enige wat u hoeft te doen, is u aan te melden voor dit project. Vervolgens komt de serviceprovider bij u thuis en bekijkt hoeveel zonnepanelen er op uw dak geplaatst kunnen worden. Als u besluit mee te doen, zet de serviceprovider alles voor u in gang zodat u volledig of grotendeels in uw eigen elektriciteitsbehoefte kunt voorzien.

Wat is uw financieel voordeel?

U heeft vanaf de eerste maand financieel voordeel. De maandelijkse aflossing van de lening is lager dan uw huidige maandelijkse energierekening. Het aanschaffen van zonnepanelen wordt zo wel heel aantrekkelijk. Na vijftien jaar is de lening, voor zover wet- en regelgeving gelijk blijven, volledig afgelost. U kunt daarna nog zo’n tien jaar volledig rendement en voordeel van de zonnepanelen hebben. Het investeren in zonnepanelen is in de regel BTW-aftrekbaar. U ontvangt dus van de belastingdienst een BTW-teruggave.

Wanneer liggen de zonnepanelen op uw dak?

Vanaf januari 2017 vinden er per gemeente informatieavonden plaats. U wordt door uw eigen gemeente uitgenodigd. Ook wordt u onder meer via de huis-aan-huisbladen geïnformeerd. Al tijdens de informatieavonden kunt u zich definitief aanmelden. Vervolgens komt de serviceprovider bij u thuis om samen met u te bekijken hoeveel zonnepanelen er op het dak passen. Van de serviceprovider ontvangt u een offerte en een contract van uw eigen gemeente. Ná ondertekening plaatst een regionaal installatiebedrijf de zonnepanelen zo snel als mogelijk op uw dak.

Foto Lucho Carreno