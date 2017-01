3 januari Carly Dow en Loes Swinkels in het cultuurhuis Heerlen

Muziekcafé op Dinsdag

Carly Dow ( CAN ) en Loes Swinkels

datum: dinsdag 3 januari

aanvang: 20.30 uur

entree : 9.00 euro

Knipkaartvoorstelling

We gaan het nieuwe jaar beginnen met een dubbel optreden van de Limburgse Loes Swinkels die indruk maakte toen ze vorig seizoen met haar voltallige band op het podium van ’t Cultuurhuis stond. Nu komt ze als duo, samen met Carly Dow, waarbij ze de songs en verhalen laat horen die ze schreef tijdens haar Amerikaanse reis in augustus 2016. Tijdens die reis leerde ze ook de Canadese Carly Dow kennen.

Carly Dow combineert soul & folk, denk daarbij aan haar voornaamste inspiratiebronnen als Gillian Welch, Amelia Curran en Neko Case. ‘Ingrained’, haar cd-debuut uit 2015 werd door de pers uiterst positief ontvangen: “Dow’s songwriting is poetry brought to life with an incomparable voice that is raw, alluring and unique…. “. Haar muziek is zacht en zwoel, maar vergis je niet want Dow’s donkere en aangrijpende teksten handelen over de complexiteit van menselijke relaties en de verhouding welke de mens tot de natuur heeft. Ze trad reeds op tijdens het Winnipeg Folk Festival en op vele andere gerenommeerde podia en festivals in Canada.

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html