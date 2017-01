Circo Aquatico: acrobatiek met waterkoeling in Aken.

Ton Reijnaerts |

Op de Bendplatz in Aken is tot en met zondag nog het bijzondere Circo Aquatico te zien. In de met 100.000 liter water tot waterbassin omgetoverde manage toont een keur van internationale circusartiesten adembenemende hoogstandjes. Zo is er onder meer een spectaculaire act met een jetski te bewonderen. Ook de humor ontbreekt niet in het spraakmakende wintercircus. Een heuse aanrader kortom voor de vakantieweek. Dagelijks zijn er voorstellingen om 15.30 en 19.30. Kaarten zijn aan de kassa te verkrijgen vanaf 23.90 euro. Voor families en kinderen zijn er speciale aanbiedingen.