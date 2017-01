Enthousiast onthaal nieuwe prinscarnaval Rick I op ” Groeët Ghen Heij “.

Callie Steijaert |

C.V. De Bokkeriejesj verrassen in 2017 met keuze van Rick Mengelers (21)

Afgelopen zondag 1 januari (Nieuwjaarsdag) stond Heerlerheide, overigens in de carnavalsperiode van de traditionele “elfde van de elfde” (11 november) tot aan Aswoensdag in de gehele regio beter bekend als Groeët Ghen Heij, in het teken van de uitroeping, installatie en proclamatie van haar nieuwe prinscarnaval 2017. Dit uiteraard onder auspiciën van hun eminente carnavalsvereniging De Bokkeriejesj anno 1898. Zo als gebruikelijk was het tot narrentempel “omgedoopte ”Cultureel Centrum Corneliushuis dé kleurrijke locatie waar het Hedsjer carnavalsfestiijn plaats vond. Natuurlijk liep het seizoen motto 2017: “Ghen Heij du bis mien alles” als een rode draad door dit aansprekende proclamatiefestijn.

De benaming kleurrijk was zeker te rechtvaardigen door de aanwezigheid van een aantal bevriende collega-carnavalsverenigingen t.w. C.V. De Beeren (wijk Beersdal), C.V. Carboon, “D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein” en uiteraard ook vanzelfsprekend de aanwezigheid van ook het verenigd vrouwelijk schoon vertegenwoordigd door D.G. De Geête van Ghen Heij. Samen met vele carnavalsbezoekers werd in alle nieuwsgierigheid gewacht op de komst van de nieuwe narrenheerser. Wie zal het zijn was een veel gehoorde vraagstelling en hierbij was de aanduiding van het bekende Sinterklaasliedje: vol verwachting klopt ons hart zeker van toegevoegde waarde. Voorafgaande aan dit festijn was het al weken een kwestie van raden en zelfs met elkaar een weddenschap aangaan. Toch moest eenieder geduld hebben op het uiteindelijke suprême moment, welk moment dan eerst voor 100% de ware identiteit zou onthullen.

Maar alvorens het zover was moest uiteraard nog afscheid genomen worden van regerend prins Wesley Mannheims, die mag terugzien op een geweldig regeringsjaar. Deze laatste aanduiding werd dan ook tijdens zijn aftreden met stip aangehaald door de goed van tongriem gesneden opperbok Pierre Frolichs. Niettemin mocht Wesley nog enkele plichtplegingen voor zijn rekening nemen en wel de jubilarissen Ivo Wijnen (2 x 11 jaar lid), Jo Beckers (3 x 1 jaar lid) de jubileumspeld op te spelden en Wim Vliegen (bij zijn afscheid als Bokkeriejer) de medaille van Bok met de Gouwe heurere om te hangen.

Vervolgens werd Wesley opgenomen in het Gilde van de oud-prinsen van de Bokkeriejesj.

Na enig muzikaal intermezzo van o.m. DJ Ivo (Wijnen) brak inderdaad het moment suprême aan. Opperbok Pierre Frolichs gaf hiertoe het sein. Een filmpje werd afgedraaid en twee jongedames brachten een leuke dans op het podium. Vervolgens kwam, onder begeleiding van de Bokkeriejesj, een in gewaad verborgen persoon het podium op. De aftelcountdown werd in werking gesteld en bij nul presenteerde zich op joviale en spontane wijze met een brede lach Rick Mengelers zich aan een enthousiast narrenpubliek in de narrentempel.

Daar stond hij dan prins Rick l (Mengelers), als zijnde de jongste telg uit een rasechte carnavalsfamilie, 21 jaar en opgegroeid op Groeët Ghen Heij, een echte Hedsjer jong dus. Zijn moeder Karin was overigens in 2008 de charmante prinses bij Damesgarde De Geête en vader Patrick prominent lid van De Bokkeriejes en nu tot Aswoensdag, samen met schoonbroer en ook ex-prins Rik Vrolings, zijn adjudant. Last but not least: ook zus Kim Mengelers heeft carnavalsbloed in in haar aderen. Zij was in 2014 immers ook adjudant van toenmalige prinses Dionne van De Geête. Vasteloavend zit dus “biej ós in de familie”- Mengelers.

Zijn hobby en passie is overigens toneelspelen en genoot hiertoe een vervolgopleiding, c.q. acteur opleiding, aan het Arcuscollege. Overigens heeft hij ook al een aantal eigen voorstellingen mogen doen. Momenteel werk hij met heel erg veel plezier in de horeca bij Brasserie Hey Heële aan het Pancratiusplein. Op gezette tijden is hij ook te vinden in de winkel van mijn ouders, Chocolaterie Chocadeau, om hen een handje mee te helpen. Na een jaar “aan de andere kant” van het spoor te hebben gewoond is hij trots om terug te zijn op zijn geliefde Ghen Heij. Dit lopende seizoen zal hij dan ook als kartrekker en prins Rick de mooiste hoofdrol met verve vervullen. Vrijdag 6 januari houdt Rick l vanaf 19.11 uur receptie in narrentempel Corneliushuis.

Foto’s Lucho Carreno