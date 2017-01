redactie van Parkstadactueel |

De Limburgse dealerholding start vandaag met een nieuwe Kia-vestiging in Heerlen. Dat meldt het bedrijf.

Olaf Janssen, algemeen directeur van Janssen Kerres, is blij met de aanvulling op het verzorgingsgebied van de dealer. “Op deze manier kunnen we nog meer aan de mobiliteitsbehoefte van klanten voldoen.”

heeft een geheel nieuwe Kia-dealervestiging geopend in Heerlen. Het fusiebedrijf is met dertien locaties actief in Limburg en Oost-Brabant waar het behalve Kia ook de merken voert uit de Renault-Nissan alliantie en de PSA-merken.