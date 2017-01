Opbrengst Taxus inzameling.

In 2015 zamelden wij voor het eerst op 2 milieuparken het snoeisel van de Taxus Baccata in voor de stichting Vergroot de Hoop. Vanwege het grote succes hebben wij de actie in 2016 uitgebreid naar alle 7 de Rd4-milieuparken.

In korte tijd werd hier 165 m3 snoeisel ingeleverd, waar medicijnen van gemaakt kunnen worden ter bestrijding van kanker.

Vergroot de Hoop gaf ons ook een geldbedrag dat we mochten doneren aan het Toon Hermans Huis Parkstad en het Kankeronderzoekfonds Limburg. Deze week vond de overhandiging van de cheques plaats door Wil Sijstermans (directeur Rd4) aan het Toon Hermans Huis Parkstad en Kankeronderzoekfonds Limburg.

Stem in 2017 het snoeien van uw taxushaag hierop af. We zullen via social media en onze website kenbaar maken wanneer de inzameling van start gaat.

Foto RD4