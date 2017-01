Proclamatie 72ste Stadsprins Kerkrade.

Zondag 8 januari bereikt Kerkrade als toeristische parel in Parkstad een nieuwe mijlpaal. Een eerste stap richting het Formule 1 circus zal de Prinseproklamatsiejoeën omlijsten. De Markt zal in de juiste sfeer worden omgetoverd, het rubber zal branden en de motoren huilen. Uit dat geweld zal de nieuwe Stadsprins van de Kirchröatsjer VasteloavendsVerain voor het jaar 2017 worden geproclameerd. Een middag die u niet mag missen, vanaf 15 uur een voorprogramma met meerdere carnavalistische optredens, om 15.30 uur gaan de lampen op groen voor de Formule 1 start op de Kerkraadse Markt. Zoals altijd is de Prinseproklamatsiejoeën vrij toegankelijk.

Foto kvv1936