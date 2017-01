Op zaterdag 7 januari 2017 roepen we onze nieuwe Jonkheedprins uit die ons dit seizoen voorop gaat in de (jeugd)carnaval in Heerlen.

Als voorloper op het grote Limburgs Vasteloavesleedjes Konkoer organiseren wij het Mini Winkbülle Leedjes Konkoer. Daarbij nemen wij afscheid van Sander I.

Hij heeft genoten van een fantastische Vasteloaves jaar. Het Leedjes konkoer wordt ondersteund door heel wat artiesten.

Wie gaat er winnen en wie wordt de nieuwe Jonkheedprins van de Winkbülle?

Wordt het Pieter, wordt het Joop of wordt het Roel?

Zorg dat je er bij bent!

Locatie: Parkstad Limburg Theaters

Tijd: 14.11uur

Entree: Gratis

Na afloop van de proclamatie deelt de nieuwe jeugdprins gesigneerde posters uit in de foyer.

Wil je de nieuwe jeugdprins feliciteren, kom dan op zondag 22 januari naar zijn receptie in Café d’r Klinge vanaf 14.33.

Foto Lucho Carreno