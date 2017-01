Bijzondere Pelgrimstocht van Landgraaf naar Wittem.

Ton Reijnaerts |

Zaterdag 7 januari organiseert de Stichting Voettocht Wittem voor de 33ste keer de Voettocht van Landgraaf naar Wittem. De start van de 20 km lange pelgrimstocht is om 05.30 bij de St. Josephkerk in Waubach. Via Nieuwenhagen, Schaesberg, Heerlerbaan, Ubachsberg, Eyserheide en Eys leidt de tocht naar de kerk in Wittem. Daar start om circa 9.30 een H. Mis, die wordt opgedragen door Bisschop Wiertz. Het gemengd kerkelijk zangkoor St Caecilia uit Nieuwenhagen, dat in 2017 haar 100 jarig bestaan viert, luistert de H. Mis muzikaal op.

Voorganger Paul Arends, uit Landgraaf, draagt voor de 21ste keer in zijn eentje het anderhalve meter grote, zware Christuskruis van Landgraaf naar Wittem. Iedereen die meeloopt dient achter het kruis te blijven lopen. De Voettocht is namelijk een pelgrimstocht en geen hardloopwedstrijd. Traditioneel lopen ook veel ouderen mee en het is de bedoeling dat ook deze mensen op een normale en gezonde manier in Wittem aankomen.

Onderweg zal er als gebruikelijk ook weer bij de diverse kruisbeelden gebeden worden. De tocht start om 05:30 uur bij de St. Joseph kerk in Waubach, circa 06:00 uur doet de pelgrimsgroep het kruis van de Vaechshof te Nieuwenhagen aan, via de Petrus en Paulus kerk (circa 06.30) en de kerk op ’t Eiske (circa 06.45) arriveert de groep om circa 07.15 uur op de kruising van de Heerlerbaan ter hoogte van de rotonde bij de voormalige Watertoren en om circa 07.30 bij de kapel te Benzenrade. Vandaar gaat de tocht verder via Ubachsberg, Eyserheide en Eys naar Wittem.

Na de H. Mis kan iedereen die daar belangstelling voor heeft in de eetzaal van het klooster terecht, voor overheerlijke soep, broodjes en vlaai en zelfs een Gerardus bier. De deelnemers aan de voettocht kunnen desgewenst per bus terug. Een buskaartje kan in Wittem worden verkregen tegen een kostprijs van 4 euro. De bus naar Heerlen en Landgraaf vertrekt om ongeveer 12.00.

De opbrengst van de collecte tijdens de H. Mis in Wittem is bestemd om de kosten te bestrijden die de organisatie moet maken voor deze tocht, zoals verzekering van de deelnemers, vergunningen van de vier deelnemende gemeenten, huur van portofoons van begeleiders en een vergoeding voor het koor.

Een bijdrage van mensen die deze jaarlijkse Voettocht een warm hart toedragen, maar niet kunnen meelopen is welkom om de toekomst van deze altijd weer speciale bedevaartstocht zeker te stellen. Een bijdrage kan gestort worden op rekening IBAN NL31RABO 0136303412 t.n.v. Stichting Voettocht Wittem.

Mensen die mee willen helpen bij de organisatie van de voettocht of die willen meelopen als verkeersregelaar zijn zeer welkom. Voor mee informatie kan contact worden opgenomen met de bestuursleden van Stichting Voettocht Wittem:

Guido Vreuls, T: 045-5320794 / 06 46286156 of e-mail: gvreuls@ziggo.nl

Jo Peusens, T: 045-5312712 / 06 53370674 of e-mail: jo.peusens@ziggo.nl

Sjef Drabbe, T: 045- 5332840 / 06 10743503 of e-mail sjefdrabbe@kpnmail.nl

Foto Lucho Carreno