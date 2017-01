Guido Derks benoemd tot algemeen directeur Provincie Limburg.

Gedeputeerde Staten hebben G.H.E. (Guido) Derks uit Maastricht per 1 maart aanstaande benoemd tot secretaris/algemeen directeur van de Provincie Limburg.

Derks (40) volgt in die functie A.C.J.M. (Ad) de Kroon op, die na 41 jaar dienst in het openbaar bestuur waarvan de laatste zeven bij de Provincie Limburg, vertrekt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

De nieuwe directeur van de Provincie studeerde Planologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Later heeft hij in Den Haag en Singapore de Masteropleiding Public Management gevolgd.

Derks werkte van 2007 tot 2011 bij de Provincie Brabant, achtereenvolgens als programmamanager, afdelingshoofd en directielid Ecologie. In 2011 trad hij als lid van de directie toe tot de gemeente Maastricht alwaar hij actief was op het snijvlak van gebiedsontwikkeling, planologie, economie en cultuur. Zo zette hij zich onder andere in voor de ontwikkeling van Wyck, de Tapijnkazerne, de Maastricht Health Campus/MECC en het Belvédère/Sphinx-programma.

In december 2015 is Guido Derks in dienst getreden bij de Provincie Limburg als directielid. Vanuit dat dienstverband is hij gedetacheerd bij IBA Parkstad BV waar hij de functie vervult van directeur. Die functie legt hij uiterlijk 1 juli 2017 neer.

Derks is gehuwd en vader van twee kinderen. Zijn nevenfuncties zijn verder onder meer commissaris van Woningcorporatie Woongoed, bestuurslid van de mr. D. Hudig Stichting, voorzitter van Avicenna Leiderschap Practicum Genootschap en voorzitter van watersportvereniging MCC.