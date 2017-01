HEIJ, HALLO… HALVE FINALE LVK – STEUN VEE & DEE !!!

redactie van Parkstadactueel |

Komende vrijdag 6 januari is de eerste halve finale van het LVK. En Vee & Dee is dan als 9e aan de beurt met hun sjlager Heij, hallo!!! De Eekheuëre én heel Heerlen genieten al jaren van de pareltjes van Rob Dijcks en Peter Vincent, dus verdienen ze alle steun. Allemaal stemmen op liedje 09 én op 2 andere nummers. Dat stemmen kan op vrijdag tussen 20.00 uur en 20.30 uur of op zaterdag van 16.00 tot 16.30 uur. Lees hieronder de instructies of kijk op www.stichtinglvk.nl

SMS naar 4422 en stem bijvoorbeeld LVKspatie09spatie10spatie11.

U stemt in dit voorbeeld op lied 09, 10 en 11. Gebruik alleen LVK voor het eerste lied en voer een spatie in tussen (in dit geval) 09 en 10 en 11. Makkelijk toch! Als u liever belt kan dat ook. Bel dan naar 0909 202 70 30

Foto Lucho Carreno