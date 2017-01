Wethouder Thijs Gulpen opent taalcafé.

Ik wil alles aanpakken wat ik maar kan. Ik ben een werkezel. Ik wil dat mijn kinderen met respect opkijken naar hun vader die zijn eigen kost verdient’. Maar er is een grote hobbel, de Nederlandse taal. Zonder goede beheersing van de Nederlandse taal is de arbeidsmarkt moeilijk toegankelijk, zo weet hij maar al te goed. Daarom volgt Karam momenteel taallessen in Heerlen. Het is voor hem niet genoeg en het gaat te langzaam. Hij wil ook graag thuis kunnen oefenen met een Nederlands taalmaatje. Daarvoor is begin november in Simpelveld het taalcafé gestart en wel in de parochiezaal tegenover de kerk. Elke woensdagmorgen tref je daar Karam aan met andere vluchtelingen die ijverig met elkaar Nederlands leren praten. Soms brengen ze hun taalboeken mee om lessen te herhalen of om uitleg te vragen. Soms worden teksten samen gelezen om begrijpend lezen te oefenen, maar meestal ontstaan er spontane gesprekken over allerlei onderwerpen. Een groep vrijwilligers uit Bocholtz en Simpelveld begeleidt hen daarbij. Er groeit een vertrouwensband tussen beide partijen.

Om andere vluchtelingen of asielzoekers die overdag verhinderd zijn (bv. omdat ze werken of naar school gaan) eenzelfde kans te geven, wordt op dinsdagavonden met een tweede taalcafé begonnen. De start daarvan maakt wethouder Gulpen op dinsdag 10 januari om half acht ’s avonds in de Rode Beuk in Simpelveld. De eerste bijeenkomst staat in het teken van een nieuwjaarsontmoeting van vrijwilligers en anderstaligen.

Kent u anderstaligen in uw omgeving die hiervan gebruik zouden willen maken, aarzel niet dit nieuwe initiatief aan hen door te geven. Hebt u zelf vragen of wilt u het initiatief steunen, dan kunt u terecht op taalcafesimpelveld@gmail.com of in d’r Durpswinkel in de Rode Beuk. De initiatiefnemers hopen dat vluchtelingen op deze manier zich snel volwaardige burgers in Bocholtz en Simpelveld zullen gaan voelen.

Foto Lucho Carreno