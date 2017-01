Zonnepanelenproject Parkstad ook in Heerlen.

Zonnepanelen aanschaffen via de gemeente: betaalbaar en gemakkelijk. Interesse? Schrijf u dan snel in voor een van de infoavonden in Heerlen op 26 januari, 16 februari, 23 maart of op 6 april.

Inwoners van Heerlen krijgen via het Zonnepanelenproject Parkstad de kans om op een eenvoudige manier zonnepanelen aan te schaffen. Voor deelnemers wordt alles geregeld: aanschaf en installatie van zonnepanelen op het dak, garantie en het onderhoud gedurende 15 jaar. Inwoners sluiten hiertoe een lening met de gemeente Heerlen af tegen een lage rente, die in maximaal 15 jaar wordt terugbetaald. Op 26 januari start voor Heerlenaren een serie van vier infoavonden.

Aflossing lager dan stroomrekening. Deelnemers lossen de lening in max. 15 jaar af, versneld of in één keer aflossen is ook mogelijk. In opdracht van de samenwerkende gemeenten voert Volta Limburg als serviceprovider het zonnepanelenproject uit. Iedereen kan deelnemen: particulieren, maar ook bedrijven en verenigingen met een kleinverbruikersaanslui-ting van maximaal 3×80 ampère.

Buitengewone kans wethouder duurzaamheid, Jordy Clemens: “Met dit project wordt de aanschaf van zonnepanelen betaalbaar, ook voor mensen met een klein inkomen. Het is een win-win voor iedereen: mensen kunnen zonder rompslomp overstappen op zonne-energie, besparen op hun stroomrekening en dragen bij aan een schoner milieu. Gemeente Heerlen heeft budget om circa 2200 huishoudens een lening te verstrekken voor dit doel. Iedereen die zonnepanelen wil, kan ik aanraden om gebruik te maken van deze kans!”

De infoavonden voor inwoners van Heerlen worden gehouden op:

– 26 januari, Royal Theater (Stationsplein 3-5, 6411 NE Heerlen)

– 16 februari, Broekland College (Polderstraat 4, 6431 LE Hoensbroek)

– 16 maart, Corneliushuis Heerlerheide (Groeët Genhei 14, 6413 GN Heerlen)

– 6 april A gene Bek (Tacitusstraat 130, 6417 TZ Heerlen).

Alle avonden van 19.30 uur tot 22.30 uur

Aanmelding

Voor een goede organisatie is het nodig om zich op te geven voor de infoavond. Dit kan door een mailtje te sturen naar: nieuweenergie@heerlen.nl, onder vermelding van het aantal personen en de voorkeurslocatie. Mochten de infoavonden volgeboekt zijn, dan gaat gemeente Heerlen meer informatiebijeenkomsten organiseren.

Speciale infoavonden voor MKB en verenigingen

Er wordt achter de schermen aan een speciale infoavond voor bedrijven gewerkt. Ook wordt een infoavond voor verenigingen voorbereid. Voorwaarde om mee te kunnen doen aan het project is een kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3×80 Ampère.

Meer informatie:

Via de site van Parkstad: www.zonnepanelenprojectparkstad.nl. Hier is bijvoorbeeld een uitgebreide vraag-en-antwoordlijst te vinden.

Foto’s Lucho Carreno