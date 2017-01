Het grootste geheim van Heerlen… wie wordt er dit jaar stadsprins van “os leef sjtad Heele”.

Erik I (Cremers)

Erik is 46 jaar, getrouwd met Claudia en papa van tweeling Elianne en Martijn. Hij is werkzaam bij APG als teamleider ICT. In zijn vrije tijd is hij een actief hardloper en dan ook marathons! Verder is Erik actief als coach bij Bekkerveld. Hij is een carnavalist in hart en nieren. Van jongs af aan mee de stad in carnaval vieren, eerst met zijn ouders, broers en zussen en later met de carnavalsgroep De Voele Beére va Heële. Erik is al jaren actief bij de Raad van 11 van de Winkbülle. Hij woont in de Vlotstraat. Heeft dit jaar de Vlotstraat, de “Prins in de sjtroat”? Wordt het Stadsprins Erik Iste?